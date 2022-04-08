Ключевые санкции против России для завершения войны в Украине – это прямые и косвенные эмбарго, ограничения для Сбербанка и Газпромбанка, - Подоляк

Об этом в интервью РБК-Украина сказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.



"Нефть и газ, с одной стороны, и закрытые порты, с другой стороны, и дополнительные наложенные санкции на два ключевых банка – Сбербанк и Газпромбанк, через которые РФ сегодня получает платежи по тем же энергоносителям, – сказал Подоляк.



Он также добавил, что в Офисе президента была создана международная группа, которая изучает эффективность наложенных санкций и работает над новыми ограничениями.

Напомним, страны Европейского союза утвердили пятый пакет санкций против России, среди них - и эмбарго ЕС на импорт угля в ответ на вторжение РФ в Украину.