Об этом 25 июля сообщили NM в MAIB, Moldindconbank и Victoriabank, пишет NewsMaker.

В MAIB отметили, что прекращение работы с Юнистримом "связано с тем, что Управление по контролю за иностранными активами США наложило санкции на эту российскую систему денежных переводов".

О приостановлении работы с русской системой переводов сообщил NM и Fincombank.

Следует отметить, что во многих банках не работает и российская система денежных переводов Contact, а в некоторых и "Золотая корона".