Ключевые банки Молдовы отказались от российской системы денежных переводов
Крупнейшие банки Молдовы приостановили на неопределенный срок работу с российской системой денежных переводов
Об этом 25 июля сообщили NM в MAIB, Moldindconbank и Victoriabank, пишет NewsMaker.
В MAIB отметили, что прекращение работы с Юнистримом "связано с тем, что Управление по контролю за иностранными активами США наложило санкции на эту российскую систему денежных переводов".
О приостановлении работы с русской системой переводов сообщил NM и Fincombank.
Следует отметить, что во многих банках не работает и российская система денежных переводов Contact, а в некоторых и "Золотая корона".
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