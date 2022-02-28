"Ключевой вопрос – немедленное прекращение огня и отвод войск": в ОПУ назвали состав делегации Украины на переговорах с РФ
Украинская делегация прибыла в район белорусско-украинской границы для участия в переговорах с представителями Российской Федерации
Об этом сообщает Офис президента.
Известно, что в состав делегации вошли: глава фракции "Слуга Народа" Давид Арахамия, министр обороны Украины Алексей Резников, советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк, первый заместитель главы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Андрей Костин, народный депутат Рустем Умеров и замминистра иностранных дел Украины Николай Точицкий.
"Ключевой вопрос переговоров – немедленное прекращение огня и отвод войск с территории Украины", – отмечают в Офисе президента.
- Напомним, 25 февраля спикер президента Сергей Никифоров сообщил, что Украина согласилась на переговоры с РФ.
- Президент Украины Владимир Зеленский выразил сомнение в результативности переговоров, но подчеркнул, что будет использовать даже малейший шанс остановить войну.
- Уполномоченный на переговоры с РФ Давид Арахамия заверил, что переговоры "пойдут либо в нужном для Украины направлении, либо как российский военный корабль".
- Делегации Украины и РФ уже прибыли в Белоруссию на переговоры.
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