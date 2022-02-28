"Ключевой вопрос – немедленное прекращение огня и отвод войск": в ОПУ назвали состав делегации Украины на переговорах с РФ

Об этом сообщает Офис президента.



Известно, что в состав делегации вошли: глава фракции "Слуга Народа" Давид Арахамия, министр обороны Украины Алексей Резников, советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк, первый заместитель главы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Андрей Костин, народный депутат Рустем Умеров и замминистра иностранных дел Украины Николай Точицкий.



"Ключевой вопрос переговоров – немедленное прекращение огня и отвод войск с территории Украины", – отмечают в Офисе президента.

Напомним, 25 февраля спикер президента Сергей Никифоров сообщил, что Украина согласилась на переговоры с РФ.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил сомнение в результативности переговоров, но подчеркнул, что будет использовать даже малейший шанс остановить войну.

Уполномоченный на переговоры с РФ Давид Арахамия заверил, что переговоры "пойдут либо в нужном для Украины направлении, либо как российский военный корабль".

Делегации Украины и РФ уже прибыли в Белоруссию на переговоры.