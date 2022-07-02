Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Мадридский саммит - это серьезное событие. Саммит НАТО определил две позиции. Очевидно, что ключевой угрозой для Европы является Россия, а ключевой угрозой для мира является Китай. На саммите присутствовали и представители азиатских государств. Это вызвало эмоциональную реакцию у Пекина. Саммит НАТО определил важность решения по Украине. Это долговременная программа с ясным рефреном – Украина будет получать столько и такое время, сколько потребуется, чтобы достичь победы над Россией", - подчеркнул дипломат.

Также политик добавил, что в программах саммита кроется ответ на вопрос о будущем членстве Украины в НАТО.

"В этих двух программах, в этих двух подходах и кроется ответ на вопрос будущего членства Украины в НАТО. Меня удивила внутренняя дискуссия в Украине по поводу темы "даешь НАТО или мы туда не пойдем". Это развивалось в неприятных девизах и лозунгах", – подчеркнул дипломат.

На саммите НАТО в Мадриде будет одобрен новый пакет помощи Украине, который будет включать в себя нелетальную, гуманитарную помощь, а также будет способствовать переходу ВСУ на современное вооружение

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО с партнерами должны рука об руку реагировать на вызовы Китая.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что Россия из стратегического партнера превратилась в главную угрозу Альянсу.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb