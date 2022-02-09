Ключевой футболист "Реала" рискует пропустить матч с ПСЖ в Лиге чемпионов
Нападающий мадридского "Реала" Карим Бензема может пропустить матч с ПСЖ В 1/8 финала Лиги чемпионов
Об этом сообщает Marca.
"Реал" рискует играть против ПСЖ в Лиге чемпионов без Бензема, потому что тот травмировал заднюю поверхность бедра. Сейчас французский нападающий тренируется индивидуально.
Карим Бензема работает с мячом на поле, но все еще далек от оптимальных кондиций, чтобы физически выйти на матч Лиги чемпионов. Вероятность того, что француз успеет восстановиться к матчу с ПСЖ, очень мала. Игра состоится 15 февраля.
В нынешнем сезоне 34-летний француз является самым результативным в "Реале". В 28 матчах за мадридцев он забил 24 мяча и отдал 9 результативных передач.
- 16 января в финальном матче Суперкубка Испании мадридский "Реал" победил "Атлетик" из Бильбао.
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