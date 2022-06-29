Ключевой футболист отказался уходить из "Динамо" в США бесплатно
У полузащитника "Динамо" Виталия Буяльского было предложение из МЛС, но он не хотел уходить из клуба бесплатно
Об этом сообщает проект " ТаТоТакое ".
"Буяльскому предложил контракт с МЛС. Но там было как бы в скобках условие, что они готовы были дать ему подъемные и хороший контракт, но если он уйдет с "Динамо" бесплатно. Конечно, Буяльский, как порядочный человек, пришел к президенту, сказал , что вот так и так. Ему сказали: "Хорошо, остаешься, а потом разберемся", - рассказал журналист Михаил Спиваковский.
В прошлом сезоне 29-летний Виталий Буяльский сыграл 22 матча, забил 9 голов и отдал 2 ассиста.
Transfermarkt оценивает хавбека в 9 млн. евро.
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