Ключевой футболист отказался уходить из "Динамо" в США бесплатно

Об этом сообщает проект " ТаТоТакое ".

"Буяльскому предложил контракт с МЛС. Но там было как бы в скобках условие, что они готовы были дать ему подъемные и хороший контракт, но если он уйдет с "Динамо" бесплатно. Конечно, Буяльский, как порядочный человек, пришел к президенту, сказал , что вот так и так. Ему сказали: "Хорошо, остаешься, а потом разберемся", - рассказал журналист Михаил Спиваковский.

В прошлом сезоне 29-летний Виталий Буяльский сыграл 22 матча, забил 9 голов и отдал 2 ассиста.

Transfermarkt оценивает хавбека в 9 млн. евро.

24 июня стало известно, что футболист сборной Украины Александр Зубков близок к трансферу в донецкий "Шахтер".

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