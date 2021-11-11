Ключевой европейский провайдер цифровой идентификации планирует открыть офис в Украине, - Минцифры

Об этом в Facebook сообщила пресс-служба Министерства цифровой трансформации.



"Компания Nets A/S планирует открыть офис в Украине. Это еще больше приблизит нас к Единому цифровому рынку с ЕС и поможет в процессах цифровизации", - говорится в сообщении.



Отмечается, что компания является основным провайдером, создающим инструменты для электронной идентификации в скандинавских странах, Норвегии и Дании на протяжении последних 20 лет. Сотрудники компании предоставляют услуги по всей Европе для более 700 тыс. клиентов - от банков и корпораций до компаний в сфере е-коммерции.



В пресс-службе отметили, что появление Nets A/S в Украине позволит украинцам воспользоваться новыми fintech-сервисами, е-архивами, доверительными услугами и инструментами цифровой идентификации.

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