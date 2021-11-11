Ключевой европейский провайдер цифровой идентификации планирует открыть офис в Украине, - Минцифры
Ключевой европейский провайдер электронной идентификации Nets A/S планирует открыть офис в Украине для помощи в процессах цифровизации
Об этом в Facebook сообщила пресс-служба Министерства цифровой трансформации.
"Компания Nets A/S планирует открыть офис в Украине. Это еще больше приблизит нас к Единому цифровому рынку с ЕС и поможет в процессах цифровизации", - говорится в сообщении.
Отмечается, что компания является основным провайдером, создающим инструменты для электронной идентификации в скандинавских странах, Норвегии и Дании на протяжении последних 20 лет. Сотрудники компании предоставляют услуги по всей Европе для более 700 тыс. клиентов - от банков и корпораций до компаний в сфере е-коммерции.
В пресс-службе отметили, что появление Nets A/S в Украине позволит украинцам воспользоваться новыми fintech-сервисами, е-архивами, доверительными услугами и инструментами цифровой идентификации.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.03
Покупка 26.03Продажа 26.26
-
EUR
Покупка 29.81Продажа 30.22
- Актуальное
- Важное