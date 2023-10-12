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Эксклюзив

Ключевого решения в Вашингтоне о победе Украины нет, - экс-нардеп Гопко

12 октября, 2023 четверг
13:43
Война с Россией

Байден уже должен понять, что победа Украины является первоочередной целью для всего мира

Об этом заявила экс-нардеп, председатель правления ОО "Сеть защиты национальных интересов АНТС" Анна Гопко в эфире телеканала "Еспресо".

"В США заявляют, что будут с Украиной столько, сколько нужно. Но ведь в подтверждение стратегии победы Украины ATACMS должны были идти еще год назад", - отметила экс-нардеп.

По ее словам, Байден уже должен понять, что победа Украины является первоочередной целью для всего мира.

"Байден должен понять, что после провала в Афганистане победа Украины увеличит шансы на победу в его президентской кампании. Он будет вооружен успешной историей о том, как Украина победила российский авторитаризм, а оно все взаимосвязано", - рассказала Гопко.

Она вспомнила Варшавский форум безопасности прошлой осенью, где все говорили о деоккупации Крыма в 2023 г. Тогда были настроения о том, что Крым - абсолютно реальная цель. А сейчас все разочаровываются, потому что контрнаступление не столь успешно и эффективно. К сожалению, мы вынуждены всем объяснять, что ВСУ совершают просто чудо в тех условиях лимитированных ресурсов.

"Западным партнерам нужно четко объяснить: чем дольше длится затяжная война в Украине, война на истощение, тем больше выводы делают разные авторитарные режимы и понимают, что сейчас время слабости Запада и можно создавать новые угрозы. Например Китай, откладывавший свое вторжение на Тайвань, воспользуется ситуацией внутриполитического кризиса в США. Это будет для них возможность попытаться осуществить реальные атаки", - резюмировала Анна Гопко.

Поэтому ключевой месседж от Украины, который должен бы быть, - это поражение РФ как государства-спонсора терроризма.

"Мы должны показать авторитарным и диктаторским режимам, что крепко стоим друг за друга в демократиях и отстаиваем международное право, основанное на уважении к территориальной целостности и суверенитету. Но такой уровень поддержки, который мы получаем сейчас, недостаточен и неубедителен для авторитарных клубов. Они не видят, что Запад серьезно настроен помочь Украине выиграть эту войну", - подытожила экс-нардеп.

  • 16 ноября 2022 года экс-президент США Дональд Трамп объявил , что будет бороться за пост главы Белого дома в 2024 году

  • Позже, 25 апреля, Байден объявил, что будет выдвигать свою кандидатуру на выборах президента США в 2024 году

  • 21 мая бывшая госсекретарь США Хиллари Клинтон заявила, что победа Дональда Трампа на президентских выборах в 2024 году приведет к поражению Украины в войне с РФ.

  • Также бывший спецпредставитель США Волкер рассказал , как выборы американского президента повлияют на помощь Украине.

  • Юрий Рашкин, политический и общественный деятель из США, отметил, что у Байдена ощущение, что он лучше всех может спасать США от второго президентского срока Трампа .

  • 21 августа бывший президент США Дональд Трамп заявил , что пропустит будущие республиканские праймериз, ссылаясь на свой значительный отрыв в опросах общественного мнения как доказательство того, что он уже хорошо известен и нравится избирателям.

  • 26 августа издание Politico отметило курс Рамасвами на сближение с Путиным. Однако в шутку предлагало ему расспросить у Пригожина, как президент России умеет выполнять обещания.

  • 28 августа потенциальный кандидат в президенты США от Республиканской партии Вивек Рамасвами заявил , что признает оккупированные территории Украины российскими, а также закроет Украине путь в НАТО ради соглашения с РФ против Китая.

  • Президентские и парламентские выборы в Соединенных Штатах Америки намечены на 5 ноября 2024 года.

  • Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк высказал свое мнение по поводу рисков для Украины после выборов в Соединенных Штатах Америки в 2024 году. Ширится мнение о том, что выборы 2024 года в США изменят формат помощи нашей стране.

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