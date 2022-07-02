Ключевая цель России на самом деле не Донбасс, – советник министра МВД
Вадим Денисенко заявил, что главная цель России в войне с Украиной не Донбасс, а Одесса и полный контроль над Черным морем
Об этом сказал советник министра внутренних дел Вадим Денисенко в интервью РБК-Украина .
"По состоянию на сейчас у них план минимум - это просто аннексия Херсонской области, план максимум, если удастся, то развивать наступление на Николаев и дальше на Одессу. Потому что ключевая цель этой войны – это не Донбасс, а это, безусловно, Одесса и полный контроль над Черным морем", - говорит Денисенко.
Советник министра подчеркнул, что этот план важен для Москвы, потому что захват Одессы возвращает РФ к началу прошлого века. Именно тогда Советский Союз властвовал на основной части Черного моря: "То есть это их доктрина столетней давности".
По словам Денисенко, воплотить задуманное российским оккупантам пока не удается.
"Ситуация такова, что мы перерезали систему снабжения частично между частями группировок российской армии на Юге Украины. Пока они на этом направлении особо ничего сделать не могут. Они окапываются и готовятся к аннексии этой территории", - добавил советник министра внутренних дел.
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