English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная война с Россией Ключевая санкция Запада против России – предоставление вооружения Украине, - дипломат Чалый
Эксклюзив

Ключевая санкция Запада против России – предоставление вооружения Украине, - дипломат Чалый

8 мая, 2022 воскресенье
23:12
война с Россией

Чрезвычайный и Полномочный посол Украины в США 2015-2019 гг. Валерий Чалый считает, что ключевой санкцией Запада против Российской Федерации является предоставление Украине вооружения – повышение обороноспособности нашего государства

Дипломат рассказал об этом в эфире Еспресо.

"Если говорить о том, какие меры можно применить в виде санкций, то наиболее действенными с моей точки зрения являются санкции, относящиеся к самообороне по уставу ООН. То есть санкция обороны государства должна быть подкреплена соответствующими средствами. И такие средства в виде тяжелого вооружения уже поступают в Украину. Хотелось бы, чтобы это происходило более динамично. Но именно эта санкция, на мой взгляд, является ключевой против российской агрессии", - отметил Чалый.

Экспосол добавил, что экономические санкции в отношении России - это конечно хорошо, но темп их введения для нас медленный.

"Пакеты санкции – это экономические ограничения. 6-й пакет санкции включает нефтяное эмбарго, но это продвигается очень медленно. Конечно, мы благодарны за то, что Европейский Союз действует постепенно и уверенно. Но я всегда считал и считаю, что должно быть быстрое" применение санкций, которые не постепенны, а действительно ограничительны.То есть не можете сразу ввести нефтяное эмбарго, так введите на какой-то период мораторий поставки, а затем готовьтесь к эмбарго.Но такая линия продолжается - пакет за пакетом. Удавка на шее русской затягивается, но это не тот темп, который нужен Украине", – заметил Валерий Чалый.

  • Министерство обороны США готовится заключить, или уже заключило, контракты по двум пакетам помощи, на 300 млн и 1,45 млрд – в Украину уже поступают "беспилотные летательные системы Puma, передовые системы высокоточного оружия, коммуникационные устройства, боевое медицинское оборудование сухпайки, готовые к употреблению, даже бинокли", также Javelin и Stinger.
  • Спикер Пентагона Джон Кирби 6 мая сообщил, что сотни украинских военных овладевают современной западной военной техникой, в том числе гаубицы M777, системы ПВО Q-64 и бронетранспортеры М-113.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Видео
Новости
Читайте также:
Кабул, Афганістан
8 мая, 2022 воскресенье
Талибы ударили ракетами по Таджикистану, - СМИ
путін путлер
8 мая, 2022 воскресенье
Обнаглел окончательно: Путин цинично "поздравил" украинский народ с 9 мая
Микола Княжицький
7 мая, 2022 суббота
Бойцов Территориальной обороны нужно обучить и обеспечить всем необходимым, а не просто бросать под "грады", - Николай Княжицкий
Киев
+12°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 31.34
    Покупка 31.34
    Продажа 32.02
  • EUR
    Покупка 32.92
    Продажа 33.78
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, понедельник
9 мая
06:24
За сутки враг атаковал 9 раз Одесщину
06:16
Джо Байден
Байден: стремимся продолжить укреплять Украину и усугублять страдания Путина
05:49
Вдвое больше "джавелинов": американская компания будет увеличивать объемы производства оружия из-за российской угрозы
04:58
Оккупанты полностью разрушили скит Святогорской лавры в Донецкой области
04:36
У берегов Украины находятся минимум 6 вражеских кораблей с крылатыми ракетами
01:58
ООН
Без упоминания о России: генсек ООН отреагировал на сброс бомб на школу в Луганской области
01:24
Эвакуация из Луганщины больше невозможна, - Гайдай
01:05
Канада
Канада ввела новые санкции против РФ
00:39
Украинская ПВО уничтожила 10 воздушных целей россиян в сутки
00:19
Джастин Трюдо
Канада отменяет на год все пошлины на украинские товары
00:01
Страны G7 согласовали заявление, которое станет основой сотрудничества с Украиной, - Зеленский
2022, воскресенье
8 мая
23:30
Россияне разъединили 4-летнюю девочку с мамой во время эвакуации из "Азовстали", - "Азов"
23:11
Зеленский наградил пса Патрона, работающего вместе с саперами Чернигова
22:56
Берлин совершил ошибку, сравнив символику Украины и РФ, – Кулеба
22:53
Канада вторая после США по объему финансовой помощи Украине, - Зеленский
22:25
Джастин Трюдо
Трюдо подтвердил намерения Канады продолжить предоставление Украине NLAW
22:20
Россияне перенесли парад до 9 мая в Мариуполе, - советник мэра
22:14
Денис Прокопенко
Если бы по россиянам били на выходе из Крыма, трагедии Мариуполя не случилось бы, - командир "Азова" Прокопенко
22:00
Из-за вражеских обстрелов в Донецкой области 8 мая погибли 4 мирных жителя, еще 8 получили ранения
21:55
"Мы должны брать у украинцев пример того, как воевать с империей": в Варшаве собрались лидеры коренных народов РФ
21:46
Россия дважды обстреляла пограничную территорию в Сумской области
21:00
До 10 мая отменены поезда и электрички до Одессы и Запорожья
20:31
Талибы ударили ракетами по Таджикистану, - СМИ
20:27
Россияне нанесли два ракетных удара по Одессе
20:12
9 мая превратится для Путина из дня победы в день поражения. Благодаря подписанию Байденом Акта о ленд-лизе для Украины, - Порошенко на MSNBC
19:57
В Лисичанске россияне обстреляли нефтеперерабатывающий завод: вспыхнул пожар, есть угроза взрыва резервуаров
19:28
Зеленского пригласили на сегодняшний саммит G7
19:17
Враг сосредотачивается на уничтожении аэродромной инфраструктуры, – Генштаб ВСУ
19:14
Россияне нанесли ракетный удар по Сумщине
19:13
В Винницкой области сотни людей провели в последний путь воина из Немирова и командира вертолета из Вапнярки
19:02
Оккупанты обстреляли Харьковщину: три человека погибли, еще пятеро получили ранения
18:57
Боевые действия стали менее интенсивными в направлении Мариуполя, - ОК "Юг"
18:46
Эксклюзив
ВСУ будут освобождать Херсонщину, и россияне знают об этом, потому и стягивают технику на север Крыма, - эксперт-международник Данилов
18:39
ВСУ обнародовали видео уничтожения российского танка при помощи "джавелина"
18:21
Украинские военные показали видео уничтожения большой базы оккупантов
18:16
Россия разбомбила дом украинца - героя СССР Петра Дзюбы, который изображен на пропагандистских плакатах, развешанных по всей Москве
18:12
Эксклюзив
Бучанский морг: более 400 тел убитых и замученных людей, - соучредитель проекта "Украинский свидетель"
18:07
Глава МИД Великобритании обещает привлечь путинский режим к ответственности за авиаудар по школе в Луганской области
18:03
В Мелитополе с 8 по 10 мая продлится комендантский час: оккупанты планируют расстреливать мирных жителей и обвинить в этом ВСУ
18:01
Обновлено
Украинец Миколенко забил дебютный гол в чемпионате Англии
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV