Ключевая санкция Запада против России – предоставление вооружения Украине, - дипломат Чалый

Дипломат рассказал об этом в эфире Еспресо.

"Если говорить о том, какие меры можно применить в виде санкций, то наиболее действенными с моей точки зрения являются санкции, относящиеся к самообороне по уставу ООН. То есть санкция обороны государства должна быть подкреплена соответствующими средствами. И такие средства в виде тяжелого вооружения уже поступают в Украину. Хотелось бы, чтобы это происходило более динамично. Но именно эта санкция, на мой взгляд, является ключевой против российской агрессии", - отметил Чалый.

Экспосол добавил, что экономические санкции в отношении России - это конечно хорошо, но темп их введения для нас медленный.

"Пакеты санкции – это экономические ограничения. 6-й пакет санкции включает нефтяное эмбарго, но это продвигается очень медленно. Конечно, мы благодарны за то, что Европейский Союз действует постепенно и уверенно. Но я всегда считал и считаю, что должно быть быстрое" применение санкций, которые не постепенны, а действительно ограничительны.То есть не можете сразу ввести нефтяное эмбарго, так введите на какой-то период мораторий поставки, а затем готовьтесь к эмбарго.Но такая линия продолжается - пакет за пакетом. Удавка на шее русской затягивается, но это не тот темп, который нужен Украине", – заметил Валерий Чалый.

Министерство обороны США готовится заключить, или уже заключило, контракты по двум пакетам помощи, на 300 млн и 1,45 млрд – в Украину уже поступают "беспилотные летательные системы Puma, передовые системы высокоточного оружия, коммуникационные устройства, боевое медицинское оборудование сухпайки, готовые к употреблению, даже бинокли", также Javelin и Stinger.

Спикер Пентагона Джон Кирби 6 мая сообщил, что сотни украинских военных овладевают современной западной военной техникой, в том числе гаубицы M777, системы ПВО Q-64 и бронетранспортеры М-113.

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