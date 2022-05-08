Ключевая санкция Запада против России – предоставление вооружения Украине, - дипломат Чалый
Чрезвычайный и Полномочный посол Украины в США 2015-2019 гг. Валерий Чалый считает, что ключевой санкцией Запада против Российской Федерации является предоставление Украине вооружения – повышение обороноспособности нашего государства
Дипломат рассказал об этом в эфире Еспресо.
"Если говорить о том, какие меры можно применить в виде санкций, то наиболее действенными с моей точки зрения являются санкции, относящиеся к самообороне по уставу ООН. То есть санкция обороны государства должна быть подкреплена соответствующими средствами. И такие средства в виде тяжелого вооружения уже поступают в Украину. Хотелось бы, чтобы это происходило более динамично. Но именно эта санкция, на мой взгляд, является ключевой против российской агрессии", - отметил Чалый.
Экспосол добавил, что экономические санкции в отношении России - это конечно хорошо, но темп их введения для нас медленный.
"Пакеты санкции – это экономические ограничения. 6-й пакет санкции включает нефтяное эмбарго, но это продвигается очень медленно. Конечно, мы благодарны за то, что Европейский Союз действует постепенно и уверенно. Но я всегда считал и считаю, что должно быть быстрое" применение санкций, которые не постепенны, а действительно ограничительны.То есть не можете сразу ввести нефтяное эмбарго, так введите на какой-то период мораторий поставки, а затем готовьтесь к эмбарго.Но такая линия продолжается - пакет за пакетом. Удавка на шее русской затягивается, но это не тот темп, который нужен Украине", – заметил Валерий Чалый.
- Министерство обороны США готовится заключить, или уже заключило, контракты по двум пакетам помощи, на 300 млн и 1,45 млрд – в Украину уже поступают "беспилотные летательные системы Puma, передовые системы высокоточного оружия, коммуникационные устройства, боевое медицинское оборудование сухпайки, готовые к употреблению, даже бинокли", также Javelin и Stinger.
- Спикер Пентагона Джон Кирби 6 мая сообщил, что сотни украинских военных овладевают современной западной военной техникой, в том числе гаубицы M777, системы ПВО Q-64 и бронетранспортеры М-113.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
31.34
Покупка 31.34Продажа 32.02
-
EUR
Покупка 32.92Продажа 33.78
- Актуальное
- Важное