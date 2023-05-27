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"Ключевая проблема - у нас до сих пор есть судейские кланы": эксперт по адвокации Юрчишин о ДТП Тандыра, в котором погиб нацгвардеец

27 мая, 2023 суббота
11:20
Криминал

Эксперт в области адвокации и борьбы с коррупцией Ярослав Юрчишин считает, что ДТП главы Макаровского райсуда Киевщины Алексея Тандыра, где погиб нацгвардеец, это следствие "судейских кланов"

Об этом он рассказал в эфире Еспресо.

"Человек сбил насмерть другого человека, человек нарушил режим блокпоста - не остановился перед ним, что тоже прописано во многих законах и правилах дорожного движения. Поэтому ответственность все равно будет. Сейчас есть 72 часа за которые ВСП (Высший совет правосудия, - ред.) должен дать разрешение на дальнейшие следственные действия, до тех пор он содержится под арестом", - пояснил Юрчишин.

В настоящее время суд дал разрешение на обязательный забор биологического материала главы Макаровского районного суда Киевской области Алексея Тандыра: "В судебном деле то, что человек отказался и его заставили это тоже отягчающий фактор, который будет учитываться".

Эксперт подчеркнул, что необходимо принимать во внимание стремление Украины вступить в Европейский Союз: "Мы должны считаться не только с нашими судебными инстанциями, но и с обжалованием и несоблюдением определенных процессуальных моментов в мировых судах. К сожалению, этим очень активно пользуются".

Юрчишин рассказал, что в настоящее время в стране есть те судьи, которые избирались не так, как должні были - под контролем независимого Общественного совета добропорядочности.

"Ключевая проблема у нас, почему у нас до сих пор есть эти судейские кланы - это не дает гарантии неотвратимости наказания, то есть судьи не боятся, они рассчитывают на то, что "ворон ворону глаз не выклюет", что такой же судья, как он, который так же отмазывал пьяных водителей, пойдет на какие-нибудь смягчающие обстоятельства", - сказал нардеп и добавил, что эти события должны быть под общественным контролем и наблюдением общественности, чтобы все происходило на должном уровне.

  • Напомним, 26 мая в Киеве около полуночи судья за рулем автомобиля совершил наезд на военнослужащего Национальной гвардии Украины. Парень погиб. Правоохранители сообщили о подозрении главе Макаровского районного суда Киевской области Алексею Тандыру.
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