Ключевая проблема россиян - это пещерный империализм, присущий и псевдолибералам, - дипломат Огрызко
Министр иностранных дел Украины 2007-2009 гг Владимир Огрызко убежден, что ключевой проблемой россиян как народа является пещерный империализм, присущий и псевдолибералам
Дипломат поделился деталями в программе "Вердикт с Сергеем Руденко" на телеканале "Еспресо".
"Русские псевдолибералы, сидящие в Европе и Америке, которые должны понимать, что такое либерализм в нормальном виде, все равно остаются империалистами. Ключевая проблема россиян как народа - это их внутренний, пещерный империализм. Пока Россия будет оставаться империей, пропагандистская бандота, вроде Лаврова и Симонян, будет врать себе и всем. Вопрос в российском менталитете, который пропитан империализмом", - отметил Огрызко.
Дипломат добавил, что российские либералы остаются верны своим убеждениям по защите русскоязычных людей.
Недавно в Литве российские либералы организовали конгресс. Часть из них выступила, что будущая Россия не может быть колониальной империей, а другая критиковала их, мол, надо оставить все как есть, а плохого Путина заменить хорошим. , но для половины Крым – это Россия и не бутерброд, а для другой – это Украина, но надо защищать русскоязычное население», – отметил Владимир Огрызко.
- 5 сентября издание Reuters сообщило, что президент России Путин принял новую внешнеполитическую доктрину , основанную на понятии "русскава мира", позволяющую интервенцировать за рубежом русскоязычное население.
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