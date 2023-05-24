Ключевая позиция Путина – победа не на фронте, а на выборах, – исполнительный директор Украинского института будущего
Исполнительный директор Украинского института будущего Вадим Денисенко рассказал, что главная позиция российского президента Владимира Путина - это победа не на фронте, а на выборах
Эту мысль он высказал в эфире Еспресо.
Эксперт считает, что диктатор России занял выжидательную позицию.
"Можно четко утверждать, что у него (Владимира Путина, российского президента, – ред.) нет цели. Цель войны – это поиск этой цели. Это если абсолютно серьезно говорить, если говорить на что делает ставку – он сейчас находится в режиме ожидания. Он ожидает, что Украина может ошибиться, ожидает победы Трампа на выборах в Штатах, ожидает волшебного оружия в виде иконы Рублева, которую передали в храм Христа Спасителя", - объясняет Вадим Денисенко.
Путин предпочитает достичь общественного признания россиян и в очередной раз победить в избирательной погоне.
"Если бы это странно не звучало, для него действительно ключевая задача 2023-2024 года - это не победа на фронтах, это победа на мартовских выборах 2024 года. Они для него крайне важны. В наших широтах многие говорят о том, что он может набрасывать процентов себе - это не правда. Ему нужна реальная поддержка населения, до 60% минимум. Потому что он четко помнит войну Горбачев-Ельцин, в которой Горбачев проиграл потому, что не имел народной легитимности. Путину нужна народная легитимность", - добавил исполнительный директор Украинского института будущего.
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Президент РФ понимает, что общество в целом смирилось с происходящим на украинском фронте и готово двигаться дальше. В то же время, россияне не готовы к поражению: "Поэтому он еще может продолжать делать то, что он делает".
- Критика, с которой глава незаконного ПИК Вагнера Евгений Пригожин выступает в сторону Минобороны РФ, и его рассуждения о ситуации на фронте начали всерьез беспокоить высшее руководство страны.
- Путин поддержал Шойгу в противостоянии с Пригожиным. Минобороны РФ планировало дискредитировать главу ПИК Вагнера Евгения Пригожина.
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