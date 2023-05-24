Эту мысль он высказал в эфире Еспресо.

Эксперт считает, что диктатор России занял выжидательную позицию.

"Можно четко утверждать, что у него (Владимира Путина, российского президента, – ред.) нет цели. Цель войны – это поиск этой цели. Это если абсолютно серьезно говорить, если говорить на что делает ставку – он сейчас находится в режиме ожидания. Он ожидает, что Украина может ошибиться, ожидает победы Трампа на выборах в Штатах, ожидает волшебного оружия в виде иконы Рублева, которую передали в храм Христа Спасителя", - объясняет Вадим Денисенко.

Путин предпочитает достичь общественного признания россиян и в очередной раз победить в избирательной погоне.

"Если бы это странно не звучало, для него действительно ключевая задача 2023-2024 года - это не победа на фронтах, это победа на мартовских выборах 2024 года. Они для него крайне важны. В наших широтах многие говорят о том, что он может набрасывать процентов себе - это не правда. Ему нужна реальная поддержка населения, до 60% минимум. Потому что он четко помнит войну Горбачев-Ельцин, в которой Горбачев проиграл потому, что не имел народной легитимности. Путину нужна народная легитимность", - добавил исполнительный директор Украинского института будущего.

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Президент РФ понимает, что общество в целом смирилось с происходящим на украинском фронте и готово двигаться дальше. В то же время, россияне не готовы к поражению: "Поэтому он еще может продолжать делать то, что он делает".