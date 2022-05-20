Об этом говорится в эфире Еспресо.



Виталий Портников отметил, что в Кремле принято политическое решение об аннексии Донецкой и Луганской областей, но неизвестно, как быстро и когда состоится очередной фейковый референдум. Сам факт, что в Мариуполь прибыл первый заместитель администрации президента России Сергей Кириенко, курирующий внутреннюю политику администрации Путина, это был красноречивый сигнал российским политическим элитам, начинающаяся кампания по созданию новых регионов РФ.



Журналист подчеркнул: "Однако, за последнюю неделю такие сигналы происходили и на Херсонщине. Пока еще там нет никаких квазиобразованных государств, но могут появиться, или же будет сделана историческая разведка, что Херсон - это часть Крыма, таврическая губерния, и не нужно ничего придумывать. В Херсонской области уже побывало много российских и крымских чиновников, и все время речь шла о том, что Херсон должен найти свое место в семье российских народов.В принципе, Россия уже ведет подготовку к аннексии Херсонщины, как очевидную политическую акцию. Без этой аннексии, целые войны даже промежуточные будут считаться в Кремле не выполнены".



Публицист напомнил, что с 2014 года говорил и не один раз, что аннексия Крыма в состоявшемся виде это безумие. Полуостров, с географической точки зрения, жизнеспособен только в непосредственной связи с материком. И Крым существовал так всегда, за исключением античных государств, являвшихся частями торговых путей Средиземноморья.



"Путину, чтобы укрепиться в Крыму и сделать оккупацию полуострова комфортной для оккупанта, нужно захватить земли на материке, как можно больше, и Херсонская область – это цель номер один. В этой ситуации на Юге не просто попытка окапывать Херсонщину, а попытку продлить аннексию Крыма. Поэтому ключ к деоккупации Крыма находится сейчас в освобождении Херсона" - отметил Портников.



Виталий Портников подытожил, что это объясняет подготовку россиян к аннексии, что они точно поняли необходимость присоединения Херсонщины.

12 мая офицер ВСУ Прозапас сообщил , что с севера Крыма на оккупированную Херсонщину враг стягивает дополнительные огневые мощности.

14 мая британская разведка отметила , что российская оккупационная "власть" пытается включить Херсон в состав РФ

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