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Klymenko Time, VESTI и Рабинович: СНБО обнародовал список пророссийских Telegram-каналов

25 октября, 2021 понедельник
17:30
Общество Telegram

Совет национальной безопасности и обороны опубликовала список Telegram-каналов, продвигающих пророссийские нарративы

Об этом сообщает пресс-служба СНБО.

Как отмечается, Центр противодействия дезинформации при СНБО проанализировал аккаунты и телеграмм-каналы, которые систематизировано продвигают пророссийские нарративы по "Глоссарию названий, терминов и словосочетаний, которые рекомендуется использовать в связи с временной оккупацией Российской Федерацией Автономной Республики Крым, города Севастополь и отдельных районов Донецкой и Луганской областей", а также акануты некоторых персональных блогов.

"На публикацию Глоссария мгновенно отреагировали телеграмм-каналы, которые непосредственно связаны с дезинформационной деятельностью в пользу Российской Федерации. Основным нарративом стало унижение национального достоинства украинцев, особенно Революции Достоинства, которую каналы называют "переворотом", - говорится в отчете.

Среди них:

- Klymenko Time (53 тыс. подписчиков) - медийный проект, принадлежащий бывшему министру доходов и сборов Александру Клименко. Проект был запущен в октябре 2017 года. Уже в декабре 2017 года сотрудники Службы безопасности Украины провели обыск в студии YouTube канала Klymenko Time. Это было реакцией на проведение эфира с адвокатом Татьяной Монтян;

- Vesti (20 тыс. подписчиков) - канал издание Vesti.ua, принадлежащей медиахолдингу "Мультимедиа-инвест групп". Главой холдинга является бывший пресс-секретарь и гражданская жена Александра Клименко - Ольга Семченко.

"Эти каналы и связанные с ними медиа уже неоднократно были замечены в подвижении интересов пророссийских деятелей", - сообщили в СНБО.

Также информацию в пользу РФ использовали Telegram-каналы:

- Шептун (57 тыс. подписчиков) - анонимный Telegram-канал, пишет о политике. Характерным признаком является публикация инсайдов. Также на канале цитируют прокремлевских пропагандистов;

- First (447 тыс. подписчиков) - Telegram-канал, пишет о политике в Украине.

В СНБО отметили, что эти каналы администрируются пользователем "@A_menejer" (он же @ A_manager2 и @Arhangel). Согласно данным СБУ, это лицо принимает заказы по публикации материалов политического характера, осуществляет менеджмент и администрирование сети Telegram-каналов. Реальный человек, стоящий за администрированием, известен правоохранительным органам, и в настоящее время находится в розыске по ст. ст. 293-294 УК Украины (организация массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием).

А еще, российская нарративы использовали Telegram-каналы:

- Новоstnoy;
- Юрий Ткачев;
- Андрей Манчук;
- Корнилов;
- Максим Могильницкий;
- Вадим Рабинович;
- Moroz.Live.

"Таким образом, мы можем убедиться в существовании и скоординированной деятельности большой разветвленной сети пропагандистских ресурсов, которые работают в пользу интересов РФ. Эта сеть ориентирована на проведение дискредитационных дезинформационных кампаний против Украины с целью расшатывания внутриполитической ситуации. Для противодействия деструктивному информационному влиянию разработан "Глоссарий названий, терминов и словосочетаний, которые рекомендуется использовать в связи с временной оккупацией РФ Автономной Республики Крым и отдельных районов Донецкой и Луганской областей" как составляющая комплекса мер по защите информационной безопасности государства", - говорится в сообщении.

  • Напомним, Совет национальной безопасности и обороны опубликовала глоссарий, который рекомендуют использовать в отношении российской агрессии. Его разработали для противодействия пропаганде.

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