Клубы УПЛ решают, кого признать чемпионом: рассматривают два варианта
Есть два варианта завершения украинского футбольного сезона-2021/22
Клубы украинской Премьер-лиги сейчас рассматривают все возможности, утверждает Sportarena.com .
Большинство клубов УПЛ считают, что нынешний чемпионат доиграть в определенные сроки нереально.
Поэтому рассматриваются два варианта.
Первый – признать турнирную таблицу по итогам первого круга. Второй – сделать это по итогам 18 туров, сыгранных в осенней части.
Большинство клубов склоняются к первому варианту. Окончательное решение будет принято позже.
Вариант с доигрыванием также рассматривают, однако принятие такого решения маловероятно.
- В конце февраля должна была восстановиться вторая часть УПЛ, но с начала войны спортивные соревнования остановили.
- По итогам 18 туров лидером таблицы является "Шахтер", "Динамо" отстает на два очка.
- Если учитывать таблицу первого круга, то и "Шахтер", и "Динамо" имеют одинаковое количество очков.
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