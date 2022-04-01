Клубы УПЛ решают, кого признать чемпионом: рассматривают два варианта

Клубы украинской Премьер-лиги сейчас рассматривают все возможности, утверждает Sportarena.com .



Большинство клубов УПЛ считают, что нынешний чемпионат доиграть в определенные сроки нереально.



Поэтому рассматриваются два варианта.



Первый – признать турнирную таблицу по итогам первого круга. Второй – сделать это по итогам 18 туров, сыгранных в осенней части.



Большинство клубов склоняются к первому варианту. Окончательное решение будет принято позже.



Вариант с доигрыванием также рассматривают, однако принятие такого решения маловероятно.

В конце февраля должна была восстановиться вторая часть УПЛ, но с начала войны спортивные соревнования остановили.

По итогам 18 туров лидером таблицы является "Шахтер", "Динамо" отстает на два очка.

Если учитывать таблицу первого круга, то и "Шахтер", и "Динамо" имеют одинаковое количество очков.