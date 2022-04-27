Клубы, которые хотели основать Суперлигу, могут дисквалифицировать из Лиги чемпионов
Учредителей Суперлиги могут дисквалифицировать из Лиги чемпионов в сезоне 2023/24
Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport .
14 июня судебный процесс против "Реала", "Барселоны" и "Ювентуса" из-за создания Суперлиги будет продолжен. Несмотря на то, что суд Мадрида отменил запрет для УЕФА налагать санкции на клубы.
По информации источника, в ближайшее время УЕФА не будет вводить дополнительные санкции против этих клубов, но в будущем потребует от них заплатить штраф в размере 15 млн евро и передать 5% от заработка за один еврокубковый сезон.
Такое же наказание получат другие 9 клубов, вышедшие из Суперлиги. Если команды не согласятся на выплаты, их могут отстранить от ЛЧ на сезон 2023/24.
В список клубов-основателей попали шесть команд из Англии ("Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Челси", "Ливерпуль", "Тоттенхэм" и "Арсенал"), три из Испании ("Реал", "Барселона", "Атлетико") и три из Италии ("Милан", "Ювентус", "Интер").
- 28 сентября УЕФА отказался от санкций против основателей Суперлиги - испанских "Реала" и "Барселоны" и итальянского "Ювентуса".
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