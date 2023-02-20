Клубы АПЛ сыграют с желто-синими повязками в годовщину вторжения РФ в Украину
В 25-м туре чемпионата Англии по футболу все клубы выйдут на поле с желто-синими повязками в знак поддержки Украины
Об этом сообщает The Athletic .
25-й тур премьер-лиги начнется 24 февраля – в годовщину полномасштабного вторжения РФ в Украину.
В АПЛ выступают четверо украинских футболистов. Александр Зинченко играет за "Арсенал", Михаил Мудрык – за "Челси", Виталий Мыколенко – за "Эвертон", а Илья Забарный – за "Борнмут".
В 25-м туре "Арсенал" сыграет с "Лестером", "Борнмут" - с "Манчестер Cити", "Эвертон" - с "Астон Виллой", а 26 января "Челси" встретится с "Тоттенхэмом".
"Арсенал" имеет 54 очка и возглавляет турнирную таблицу. Лондонцы опережают "Манчестер Сити" на два пункта и имеют матч в запасе. "Челси" занимает 10-е место, "Эвертон" – 16-е, а "Борнмут" – 17-е.
- 18 февраля Александр Зинченко забил дебютный гол за "Арсенал" в матче чемпионата Англии против "Астон Виллы".
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