Клубы АПЛ сыграют с желто-синими повязками в годовщину вторжения РФ в Украину

Об этом сообщает The Athletic .

25-й тур премьер-лиги начнется 24 февраля – в годовщину полномасштабного вторжения РФ в Украину.

В АПЛ выступают четверо украинских футболистов. Александр Зинченко играет за "Арсенал", Михаил Мудрык – за "Челси", Виталий Мыколенко – за "Эвертон", а Илья Забарный – за "Борнмут".

В 25-м туре "Арсенал" сыграет с "Лестером", "Борнмут" - с "Манчестер Cити", "Эвертон" - с "Астон Виллой", а 26 января "Челси" встретится с "Тоттенхэмом".

"Арсенал" имеет 54 очка и возглавляет турнирную таблицу. Лондонцы опережают "Манчестер Сити" на два пункта и имеют матч в запасе. "Челси" занимает 10-е место, "Эвертон" – 16-е, а "Борнмут" – 17-е.