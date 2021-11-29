Клубный чемпионат мира по футболу: состоялась жеребьевка турнира
Сегодня, 29 ноября, состоялась жеребьевка клубного чемпионата мира - 2021
Об этом сообщает Еспресо.TV.
На клубном чемпионате мира по футболу традиционно сыграют команды, выигравшие самые престижные континентальные турниры в своей части света.
Европу на турнире представит лондонский "Челси", выигравший Лигу чемпионов. Они стартуют со стадии полуфинала.
Турнир стартует 3 февраля, а финал состоится 12 февраля в Абу-Даби. Соревнования должны были пройти в Японии, но из-за коронавирусной ситуации в стране были перенесены в ОАЭ.
Клубный чемпионат мира - 2021
Результаты жеребьевки:
Первый раунд
"Аль-Джазира" (ОАЭ) – "Окленд Сити" (Новая Зеландия)
Второй раунд
"Аль-Ахли" (Египет) – "Монтеррей" (Мексика)
"Аль-Хиляль" (Саудовская Аравия) – "Аль-Джазира"/"Окленд Сити"
Полуфиналы
"Палмейрас" (Бразилия) – "Аль-Ахли"/"Монтеррей"
"Аль-Хиляль"/"Аль-Джазира"/"Окленд Сити" - "Челси" (Англия)
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