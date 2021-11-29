Клубный чемпионат мира по футболу: состоялась жеребьевка турнира

Об этом сообщает Еспресо.TV.



На клубном чемпионате мира по футболу традиционно сыграют команды, выигравшие самые престижные континентальные турниры в своей части света.



Европу на турнире представит лондонский "Челси", выигравший Лигу чемпионов. Они стартуют со стадии полуфинала.



Турнир стартует 3 февраля, а финал состоится 12 февраля в Абу-Даби. Соревнования должны были пройти в Японии, но из-за коронавирусной ситуации в стране были перенесены в ОАЭ.



Клубный чемпионат мира - 2021



Результаты жеребьевки:



Первый раунд



"Аль-Джазира" (ОАЭ) – "Окленд Сити" (Новая Зеландия)



Второй раунд



"Аль-Ахли" (Египет) – "Монтеррей" (Мексика)



"Аль-Хиляль" (Саудовская Аравия) – "Аль-Джазира"/"Окленд Сити"



Полуфиналы



"Палмейрас" (Бразилия) – "Аль-Ахли"/"Монтеррей"



"Аль-Хиляль"/"Аль-Джазира"/"Окленд Сити" - "Челси" (Англия)

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