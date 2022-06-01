Клубнику собирать не хотят. Несмотря на большой наплыв беженцев из Украины, Польше и дальше не хватает сезонных рабочих
Украинцы не торопятся заполнять вакантные места в сельском хозяйстве и гастрономии. Так что зарплаты в этих сферах в Польше придется повышать, что повлечет рост цен на пищевые продукты
Об этом сообщает польское издание Rzeczpospolita.
Между тем, количество предложений труда в этом сегменте растет. За последние три месяца на сайте OLX Praca появилось более 53 тысяч вакансий для сезонных рабочих. Это примерно на 16% больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда через третью волну COVID-19 и весенний локдаун работодатели активизировались только в мае-июне. В этом году рынок труда вышел из "зимней спячки" в марте, чтобы с удивлением для себя узнать, что рабочих рук не хватает. Несмотря на то, что в Польшу в поисках временного убежища прибыло более 3,6 млн украинцев. Преимущественно молодые женщины.
Одной из причин, почему беженцы из Украины не откликаются на существующие вакансии, является незнание языка. Но не только: для сбора ягод языковые навыки не столь важны, как, например, для работы в офисе. Дело в том, что в предыдущие годы в садах и огородах работали трудовые мигранты из Украины. А вот беженцы осели преимущественно в больших городах, поэтому ищут работу там.
По данным министерства семьи и общественной политики Польши, трудоустроиться удалось уже 175 тысячам вынужденных переселенцев из Украины. Закон о временной защите открыл им свободный доступ к рынку труда. Однако небольшое количество из них вызвалось работать в сельском хозяйстве.
Работодатели, чтобы заинтересовать потенциальных рабочих, вынуждены повышать зарплату. За сбор клубники платят по 20-23 злотых в час, однако и такой ставкой не могут привлечь людей на плантации. Это отразится на ценах на ягоды, овощи, фрукты и ускорит инфляцию. В апреле стоимость пищевых продуктов в Польше выросла почти на 12,5% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году, и это еще не конец, прогнозируют экономисты.
- Более 100 тыс. украинок трудоустроились в Польше с начала полномасштабной войны
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