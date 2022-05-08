Клуб Зозули вылетел в третий дивизион Испании

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Вечером 7 мая "Фуэнлабрада" проиграла "Реал Сосьедад Б" в 39-м туре Сегунди. Матч закончился со счетом 1:2, а у команды Романа Зозули не осталось шансов остаться в дивизионе.

"Фуэнлабрада" теперь не сможет подняться выше 20-го места, тогда как в Терсеру (третьего дивизиона) вылетают команды, финишировавшие на 19-22 позициях.

На счету Романа Зозули в этом сезоне 33 матча, 2 гола и 2 ассиста. В прошлом сезоне форвард выступал в Сегунди в составе "Альбасете", тоже вылетевшего в третий испанский дивизион.

Напомним, Роман Зозуля начал заниматься волонтерством с начала российской агрессии в 2014 году. За свою четкую проукраинскую позицию были проблемы среди пророссийских фанатов в Испании. Сейчас он снова активно включился в помощь ВСУ.

2 апреля Роману Зозуле удалось разыскать немалую партию защитного снаряжения для Вооруженных Сил Украины.

22 апреля Зозуля сообщил, что продолжает помогать ВСУ и направил в Украину 2 бронированных буса с полезными принадлежностями.

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