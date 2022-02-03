Клуб УПЛ "Верес" объявил о трансфере футболиста "Динамо"

Об этом сообщает ФК "Верес".



"Динамо" и "Верес" подписали соглашение об аренде Алана Аусси на 1,5 года. Ровенский клуб имеет право первоочередного выкупа футболиста. Украинский защитник будет выступать в новой команде под 6-м номером.



Transfermarkt оценивает 20-летнего Аусси в 200 000 евро. Он ни разу не играл в основу киевского клуба. Выступал в аренде за белорусский "Торпедо БелАЗ" и чешский "Слован".

Алан Аусси родился в Донецке в семье украинки и сирийца. В 2018 году перешел из молодежный команды "Шахтера" в "Динамо". В этом сезоне играет на правах аренды за белорусский "Торпедо БелАЗ", его контракт принадлежит киевлянам.



Алан Аусси провел 5 матчей за сборную Украины U-17, где был капитаном. Также на его счету 2 игры за сборную U-19.

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