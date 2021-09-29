Клуб УПЛ уволил главного тренера

Об этом сообщает официальный сайт Миная.



Футбольный клуб "Минай" прекратил сотрудничество с Василием Кобиным. Тренер уже попрощался с командой на вечерней тренировке.



"Президент клуба Валерий Пересоляк крайне недоволен турнирным положением и последними матчами команды, в частности домашним поединком против ФК " Львов ". Поэтому на сегодняшнем совещании руководителей приняли решение расторгнуть контракт с Василием Кобиным", - говорится в заявлении клуба.



Василий Кобин возглавлял "Минай" с июня 2019-го по март 2021 года. Повторно подписал контракт с клубом в июне 2021-го.



Под руководством 36-летнего Кобина закарпатская команда в этом сезоне выиграла лишь 1 матч, 3 раза сыграла вничью и 4 раза проиграла. Вылетела из Кубка Украины от "Альянса" (2:3).

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