Клуб УПЛ сенсационно проиграл "ЛНЗ Черкассы" из второй лиги в Кубке Украины
Второлиговый "ЛНЗ Черкассы" обыграл "Ингулец" в матче 1/16 финала Кубка Украины по футболу
Об этом сообщает Еспресо.TV.
"Ингулец" на правах клуба УПЛ первым вышел вперед уже на 19-й минуте матча. Отличился Михаил Плохотнюк. "ЛНЗ Черкассы" сумел ответить на пропущенный мяч в конце первого тайма, забил Денис Долинский.
На 88-й минуте "Ингулец" остался в меньшинстве, был удален Хеннос Асмелаш. Этим воспользовался клуб второй лиги. За "ЛНЗ Черкассы" победный мяч забил Андрей Сторчоус.
1/8 финала Кубка Украины запланирована на 27 октября.
Кубок Украины
1/16 финала
22 сентября
"ЛНЗ Черкассы" - "Ингулец" 2:1
Голы: Долинский, 38, Сторчоус, 90 + 3 - Плохотнюк, 19
Удаление: Асмелаш, 88
- 21 сентября в первом матче 1/16 финала Кубка Украины по футболу львовский "Рух" разгромил "Николаев".
- В другом матче харьковский "Металлист" одержал победу над черниговской "Десной".
- 22 сентября в 1/16 финала Кубка Украины "Александрия" обыграла в гостях "Таврию" из второй лиги.
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