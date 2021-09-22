Клуб УПЛ сенсационно проиграл "ЛНЗ Черкассы" из второй лиги в Кубке Украины

Об этом сообщает Еспресо.TV.



"Ингулец" на правах клуба УПЛ первым вышел вперед уже на 19-й минуте матча. Отличился Михаил Плохотнюк. "ЛНЗ Черкассы" сумел ответить на пропущенный мяч в конце первого тайма, забил Денис Долинский.



На 88-й минуте "Ингулец" остался в меньшинстве, был удален Хеннос Асмелаш. Этим воспользовался клуб второй лиги. За "ЛНЗ Черкассы" победный мяч забил Андрей Сторчоус.



1/8 финала Кубка Украины запланирована на 27 октября.

Кубок Украины

1/16 финала

22 сентября

"ЛНЗ Черкассы" - "Ингулец" 2:1

Голы: Долинский, 38, Сторчоус, 90 + 3 - Плохотнюк, 19

Удаление: Асмелаш, 88

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