Клуб УПЛ "Рух" выгнал из команды воспитанника "Динамо"

Об этом сообщает официальный сайт "Руха".



ФК "Рух" и Орест Кузик расторгли контракт с согласия обеих сторон. Пока неизвестно, где продолжит карьеру 26-летний левый вингер.



Кузик присоединился к "Руху" летом 2021 года из кипрского "Пафоса". За это время полузащитник провел 11 матчей, в которых отличился одним голом - в ворота "Металлиста 1925".



Transfermarkt оценивает Кузика в 300 тысяч евро. Он является воспитанником "Динамо".





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