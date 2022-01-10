Клуб УПЛ "Рух" выгнал из команды воспитанника "Динамо"
Львовский ”Рух” объявил, что полузащитник Орест Кузик покинул клуб
Об этом сообщает официальный сайт "Руха".
ФК "Рух" и Орест Кузик расторгли контракт с согласия обеих сторон. Пока неизвестно, где продолжит карьеру 26-летний левый вингер.
Кузик присоединился к "Руху" летом 2021 года из кипрского "Пафоса". За это время полузащитник провел 11 матчей, в которых отличился одним голом - в ворота "Металлиста 1925".
Transfermarkt оценивает Кузика в 300 тысяч евро. Он является воспитанником "Динамо".
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