Клуб УПЛ решил вернуть одного из лучших украинских тренеров
Новым главным тренером "Черноморца" станет Роман Григорчук, уже возглавлявший одесскую команду
Об этом сообщил журналист "Футбол 1" Игорь Бурбас в twitter.
По его информации, Роман Григорчук уже подписал контракт с "Черноморцем".
Также известно, что ассистентами главного тренера станут Алексей Антонов, который возглавлял команду и эксфутболист "Шахтера" и "Черноморца" Алексей Гай.
56-летний Роман Григорчук тренировал "Черноморец" в 2010 – 2014 годах. Под его руководством одесситы выходили в финал Кубка Украины и 1/16 финала Лиги Европы.
Также Григорчук тренировал запорожский "Металлург", латвийские "Динабург", "Вентспилс", азербайджанскую "Габалу", казахстанскую "Астану" и белорусский "Шахтер" из Солигорска. Выигрывал чемпионат Латвии, Казахстана и Беларуси.
В должности главного тренера "Черноморца" Роман Григорчук заменит Юрия Мороза, под руководством которого одесситы ушли на зимний перерыв в чемпионате Украины на 13 месте.
- Напомним, 12 декабря в 18-м туре чемпионата Украины "Черноморец" в Одессе победил "Металлист 1925" .
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.85
Покупка 26.85Продажа 27.1
-
EUR
Покупка 30.19Продажа 30.6
- Актуальное
- Важное