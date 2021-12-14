Клуб УПЛ решил вернуть одного из лучших украинских тренеров

Об этом сообщил журналист "Футбол 1" Игорь Бурбас в twitter.

По его информации, Роман Григорчук уже подписал контракт с "Черноморцем".

Также известно, что ассистентами главного тренера станут Алексей Антонов, который возглавлял команду и эксфутболист "Шахтера" и "Черноморца" Алексей Гай.

56-летний Роман Григорчук тренировал "Черноморец" в 2010 – 2014 годах. Под его руководством одесситы выходили в финал Кубка Украины и 1/16 финала Лиги Европы.

Также Григорчук тренировал запорожский "Металлург", латвийские "Динабург", "Вентспилс", азербайджанскую "Габалу", казахстанскую "Астану" и белорусский "Шахтер" из Солигорска. Выигрывал чемпионат Латвии, Казахстана и Беларуси.

В должности главного тренера "Черноморца" Роман Григорчук заменит Юрия Мороза, под руководством которого одесситы ушли на зимний перерыв в чемпионате Украины на 13 месте.