Клуб УПЛ решил устроить конкурс на новую эмблему
Выступающий в УПЛ Ривненский "Верес" собирается провести конкурс, на котором выберут новую эмблему клуба
Об этом сообщает официальный сайт "Вереса".
Наблюдательный совет "Вереса" поручил гендиректору Антону Назаруку разработать регламент проведения конкурса, где выберут новую эмблему клуба.
"Мы поработаем вместе с юристом, разработаем редакцию регламента проведения конкурса. Затем подадим его на ознакомление членам наблюдательного совета. Для изучения и внесения возможных правок. Только после этого регламент будет подан для утверждения наблюдательным советом. Лично я поддерживаю предложение включить в голосование по определению новой эмблемы клуба уже существующую и обязательно сохранить клубные красно-черные цвета", - сказал Назарук.
Ривненский "Верес" занимает девятое место в турнирной таблице УПЛ после 18 матчей.
- В декабре прошлого года футбольный клуб "Львов" объявил о начале конкурса по созданию новой эмблемы.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.08
Покупка 27.08Продажа 27.34
-
EUR
Покупка 30.55Продажа 31
- Актуальное
- Важное