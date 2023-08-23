Клуб УПЛ после провала в Кубке Украины объявил об отставке главного тренера
Черкасский ЛНЗ уволил Александра Ковпака с должности главного тренера после поражения в 1/16 финала Кубка Украины от "Виктории" из первой лиги
Об этом сообщает ЛНЗ в Instagram .
Ковпак лишился должности после поражения ЛНЗ от "Виктории" из Сум в 1/16 финала национального кубка – 0:1.
40-летний Александр Ковпак возглавлял ЛНЗ с сентября 2022 года и вывел черкасский клуб в Премьер-лигу. В УПЛ команда стартовала с одной победы и трех поражений. Черкасчане с 3 очками занимают в турнирной таблице 13 место.
- 23 августа состоялись матчи 1/16 финала Кубка Украины, по итогам которого из турнира выбыли два представителя УПЛ - ЛНЗ и "Колос".
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