Клуб УПЛ погнал из команды главного тренера
Львовский "Рух" уволил главного тренера команды Ивана Федика
Об этом сообщает официальный сайт "Руха".
Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию. Руководство "Руха" предложило Ивану Федику в дальнейшем работать в структуре клуба. О своем решении специалист сообщит позже.
В качестве главного тренера "Руха" Иван Федик провел 40 матчей: 12 побед, 14 ничьих и 14 поражений. В общем, за время своей работы Иван Федик задействовал 48 футболистов.
На старте сезона УПЛ "Рух" проиграл два матча подряд.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.83
Покупка 26.83Продажа 27.06
-
EUR
Покупка 31.7Продажа 32.09
- Актуальное
- Важное