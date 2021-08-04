Клуб УПЛ погнал из команды главного тренера

Об этом сообщает официальный сайт "Руха".



Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию. Руководство "Руха" предложило Ивану Федику в дальнейшем работать в структуре клуба. О своем решении специалист сообщит позже.



В качестве главного тренера "Руха" Иван Федик провел 40 матчей: 12 побед, 14 ничьих и 14 поражений. В общем, за время своей работы Иван Федик задействовал 48 футболистов.



На старте сезона УПЛ "Рух" проиграл два матча подряд.





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