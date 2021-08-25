Клуб УПЛ остался без главного тренера

Об этом сообщает официальный сайт "Львова" .

Отмечается, что Бессмертный сам подал в отставку с поста главного тренера.

"Это непростое решение, однако команде нужны изменения. Могу заверить, что всегда был нацелен на результат, которого, к сожалению, не удалось достичь на старте чемпионата. Трудно объективно оценивать собственную работу - на детальный анализ будет время позже, но уже сейчас я чувствую, что команде нужны кардинальные изменения, чтобы продолжать совершенствоваться ", - сказал Бессмертный, который возглавлял "Львов" с марта 2021 года.

В нынешнем сезоне "Львов" потерпел три поражения и дважды сыграл вничью. Прошлый чемпионат Украины команда завершила восьмой.