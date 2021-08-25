Клуб УПЛ остался без главного тренера
Анатолий Бессмертный подал в отставку с поста главного тренера футбольного клуба "Львов"
Об этом сообщает официальный сайт "Львова" .
Отмечается, что Бессмертный сам подал в отставку с поста главного тренера.
"Это непростое решение, однако команде нужны изменения. Могу заверить, что всегда был нацелен на результат, которого, к сожалению, не удалось достичь на старте чемпионата. Трудно объективно оценивать собственную работу - на детальный анализ будет время позже, но уже сейчас я чувствую, что команде нужны кардинальные изменения, чтобы продолжать совершенствоваться ", - сказал Бессмертный, который возглавлял "Львов" с марта 2021 года.
В нынешнем сезоне "Львов" потерпел три поражения и дважды сыграл вничью. Прошлый чемпионат Украины команда завершила восьмой.
- Напомним, 4 августа львовский "Рух" уволил с должности главного тренера Ивана Федько.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.62
Покупка 26.62Продажа 26.86
-
EUR
Покупка 31.12Продажа 31.51
- Актуальное
- Важное