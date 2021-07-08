Клуб УПЛ "Олимпик" прекратил свое существование

Об этом сообщает официальный сайт " Олимпика ".



Президент "Олимпика" Владислав Гельзин обратился к фанатам и объявил, что "Олимпик" не сыграет в следующем сезоне.



"Нами принято решение о снятии команды с розыгрыша УПЛ в следующем сезоне! Хочу поблагодарить всех, кто за эти 20 лет так или иначе был причастен к олимпийской семье. За все те незабываемые моменты, которые мы с вами пережили, чувствуя различные эмоции, как в добрые, так и в сложные для клуба времена. Расставаться с вами очень сложно, однако мы не прощаемся. Клуб прекращает свою деятельность, но на этом мы не ставим точку ", - сказал Гельзин.



"Олимпик" выступал в УПЛ с 2014 года. Клуб основали в 2001-м. Наивысшее достижение в высшем дивизионе - четвертое место, которое позволило сыграть в квалификации Лиги Европы.



Прошлый сезон УПЛ "Олимпик" завершил на предпоследнем, тринадцатом месте.

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