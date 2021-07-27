Клуб УПЛ объявил о трансфере скандального футболиста Селезнева

Об этом сообщает официальный сайт " Минай ".



"Минай" и Евгений Селезнев подписали контрактное соглашение на один год. Украинский нападающий достался закарпатском клуба бесплатно, ведь перешел в статусе свободного агента. Форвард будет выступать под 11-м номером.

Напомним, что зимой Селезнев был отозван из собрания "Колоса" в Турции из-за грубого нарушения режима. Сам футболист отрицал это и уверял, что с его стороны никаких нарушений, в частности относительно нетрезвого состояния, не было.

35-летний Селезнев перешел в "Колоса" осенью 2020 года. В нынешнем сезоне сыграл за клуб из Коваливки 12 матчей, забил 5 голов и отдал 1 результативную передачу.

Также нападающий выступал за "Шахтер", "Арсенал", "Днепр", российскую "Кубань", испанский "Малагу", турецкие "Карабюкспор", "Акхисар Беледиеспор" и "Бурсаспор".



Евгений Селезнев является чемпионом Украины, обладателем Кубка и Суперкубка Украины, победителем Кубка УЕФА и финалистом Лиги Европы, обладателем Кубка и Суперкубка Турции.

На счету Селезнева 57 матчей и 11 голов за сборную Украины.



