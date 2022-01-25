Клуб УПЛ объявил о трансфере футболиста, игравшего в сборной Франции

Об этом сообщает официальный сайт "Львова".



Это первый зимний новичок "Руха". 26-летний французский полузащитник Фредди Плюман перешел во львовский клуб на правах свободного агента. Во Львове Плюман выступит под 11 номером.



Плюман – питомец французского "Ланса". Успел поиграть за английский "Фулхэм" и французские "Ред Стар", "Седан" и "Кевий". С июля 2018 года по август 2020 года выступал в чемпионате Израиля за "Хапоэль Хадера" и "Бейтар".



На счету Фредди Плюмана шесть матчей за молодежные сборные Франции.

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