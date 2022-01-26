Клуб УПЛ объявил о трансфере экс-футболиста сборной Нидерландов

Об этом сообщает официальный сайт ФК "Рух".



Нидерландский левый защитник Лассана Файе будет играть за "Рух" под 43-м номером. Защитник присоединился к клубу на правах свободного агента.



23-летний Лассана – воспитанник Роттердамской академии "Спарты". Играл в академии ПСВ, где провел 4 года. Также выступал за "Витесс", в частности в Лиге Европы, и "Ден Хааг".



Вызывался в юношеские сборные Нидерландов, принял участие в четырех матчах.







25 января львовский "Рух" объявил о подписании французского полузащитника Фредди Плюмана.

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