Клуб УПЛ объявил о трансфере экс-футболиста сборной Нидерландов
Львовский "Рух" объявил о трансфере нидерландского защитника Лассаны Файе
Об этом сообщает официальный сайт ФК "Рух".
Нидерландский левый защитник Лассана Файе будет играть за "Рух" под 43-м номером. Защитник присоединился к клубу на правах свободного агента.
23-летний Лассана – воспитанник Роттердамской академии "Спарты". Играл в академии ПСВ, где провел 4 года. Также выступал за "Витесс", в частности в Лиге Европы, и "Ден Хааг".
Вызывался в юношеские сборные Нидерландов, принял участие в четырех матчах.
- 25 января львовский "Рух" объявил о подписании французского полузащитника Фредди Плюмана.
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