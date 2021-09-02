Клуб УПЛ назначит новым тренером иностранца
Новым главным тренером футбольного клуба "Львов" станет белорус Олег Дулуб
Об этом сообщает ТаТоТаке в facebook.
По информации источника, "Львов" уже договорился с Дулуб об условиях контракта и сегодня объявит о начале сотрудничества с тренером.
55-летний Олег Дулуб уже работал с украинскими клубами. В 2016 - 2017 годах он тренировал львовские "Карпаты", а в 2017 году возглавлял одесский "Черноморец".
Во Львове белорус заменит Анатолия Бессмертного.
"Львов" после шести туров чемпионата Украины имеет 2 очка и занимает в турнирной таблице 15-е место.
- Напомним, 25 августа Анатолий Бессмертный подал в отставку с поста главного тренера футбольного клуба "Львов".
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