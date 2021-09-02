Клуб УПЛ назначит новым тренером иностранца

Об этом сообщает ТаТоТаке в facebook.

По информации источника, "Львов" уже договорился с Дулуб об условиях контракта и сегодня объявит о начале сотрудничества с тренером.

55-летний Олег Дулуб уже работал с украинскими клубами. В 2016 - 2017 годах он тренировал львовские "Карпаты", а в 2017 году возглавлял одесский "Черноморец".

Во Львове белорус заменит Анатолия Бессмертного.

"Львов" после шести туров чемпионата Украины имеет 2 очка и занимает в турнирной таблице 15-е место.

Напомним, 25 августа Анатолий Бессмертный подал в отставку с поста главного тренера футбольного клуба "Львов".

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