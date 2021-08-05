Клуб УПЛ назначил нового главного тренера

Об этом сообщает официальный сайт "Руха" .

Во львовском клубе Леонид Кучук сменил на посту главного тренера Ивана Федько, которого 4 августа отправили в отставку.

На старте нового сезона в чемпионате Украины "Рух" потерпел два поражения - от "Металлиста-1925" (1: 2) и "Ворсклы" (0: 2).

61 летний Кучук уже тренировал "Рух" в 2019 году. Также он возглавлял киевский "Арсенал", "Сталь" из Каменского, минское "Динамо", российские "Кубань", "Локомотив", "Ростов" и "Шериф" из Молдовы.

Напомним, 4 августа львовский "Рух" освободил от должности главного тренера Ивана Федько.

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