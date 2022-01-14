Клуб УПЛ "Минай" представил нового главного тренера
Закарпатский "Минай" представил Владимира Шарана как нового главного тренера клуба
Об этом сообщает официальный сайт "Миная".
Сегодня, 14 января, Владимир Шаран приступил к исполнению своих обязанностей в "Минае". В его тренерский штаб вошли Вадим Чернышенко, Игорь Лучкевич, Андрей Новак и Алексей Антонович.
"Минай" занимает в чемпионате Украины 15-е место. Закарпатская команда набрала десять очков. 25 февраля она в 19-м туре УПЛ примет луганскую "Зарю".
Владимир Шаран в футбольной карьере играл за "Карпаты", "Динамо", "Днепр" и "Полиграфтехнику" из Александрии. Выступал за сборную Украины. Как тренер возглавлял "Кривбасс", "Звезду", "Закарпатье", "Карпаты" и "Александрию".
Именно с "Александрией" Шаран добился наибольших успехов - завоевал бронзовые медали чемпионата Украины и выступал в групповом раунде Лиги Европы.
- 10 января львовский "Рух" объявил, что полузащитник Орест Кузик покинул клуб.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.84
Покупка 27.84Продажа 28.12
-
EUR
Покупка 31.77Продажа 32.21
- Актуальное
- Важное