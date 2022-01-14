Клуб УПЛ "Минай" представил нового главного тренера

Об этом сообщает официальный сайт "Миная".



Сегодня, 14 января, Владимир Шаран приступил к исполнению своих обязанностей в "Минае". В его тренерский штаб вошли Вадим Чернышенко, Игорь Лучкевич, Андрей Новак и Алексей Антонович.

"Минай" занимает в чемпионате Украины 15-е место. Закарпатская команда набрала десять очков. 25 февраля она в 19-м туре УПЛ примет луганскую "Зарю".



Владимир Шаран в футбольной карьере играл за "Карпаты", "Динамо", "Днепр" и "Полиграфтехнику" из Александрии. Выступал за сборную Украины. Как тренер возглавлял "Кривбасс", "Звезду", "Закарпатье", "Карпаты" и "Александрию".



Именно с "Александрией" Шаран добился наибольших успехов - завоевал бронзовые медали чемпионата Украины и выступал в групповом раунде Лиги Европы.

10 января львовский "Рух" объявил, что полузащитник Орест Кузик покинул клуб.

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