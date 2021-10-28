Клуб УПЛ "Минай" объявил о трансфере "Динамо"
Украинский полузащитник Сергей Мякушко стал новым игроком закарпатского "Миная"
Об этом сообщает официальный сайт "Миная".
Сергей Мякушко подписал с "Минаем" контракт до конца июня 2022 года. Пока неизвестно, под каким номером будет играть 28-летний вингер.
Мякушко – воспитанник киевского футбола. Играл за "Оболонь", киевское "Динамо", полтавскую "Ворсклу", львовские "Карпаты". Закарпатским болельщикам хорошо известен выступлениями за ужгородскую "Говерлу" в сезоне 2014/2015, когда забил 6 голов.
Успел поиграть и за границей - за клуб низшей лиги Испании "Алькоркон" и команду высшего дивизиона Польши – "Подбескидзе". Вызывался в молодежную и национальную сборную Украины.
Примерная стоимость игрока составляет 200 тыс. евро.
- 24 октября в 12-м туре чемпионата Украины по футболу "Рух" во Львове сыграл вничью с "Минаем".
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