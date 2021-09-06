Клуб УПЛ "Львов" представил нового тренера
Белорус Олег Дулуб стал новым главным тренером "Львова"
Об этом сообщает официальный сайт " Львова ".
Белорусский тренер и ПФК "Львов" подписали контракт по схеме "1 + 1". Олег Дулуб уже прибыл во Львов и вскоре приступит к исполнению своих прямых обязанностей.
Олег Дулуб начал тренерскую карьеру в 2001 году. Возглавлял белорусские, украинские и казахстанские команды. Последним клубом 55-летнего специалиста был ФК "Крумкачы" (Беларусь). Также он работал с львовскими "Карпатами" и с одесским "Черноморцем". Тренировал сборную Беларуси U-19.
В нынешнем сезоне "Львов" потерпел четыре поражения и дважды сыграл вничью. Львовяне занимают предпоследнее место в турнирной таблице. Прошлый чемпионат Украины команда завершила восьмой.
- Напомним, 4 августа львовский "Рух" уволил главного тренера Ивана Федика.
- 25 августа Анатолий Бессмертный подал в отставку с поста главного тренера футбольного клуба "Львов".
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