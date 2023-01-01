Клуб украинцев Яремчука и Соболя в Бельгии возглавил тренер из АПЛ
Новым главным тренером бельгийского футбольного клуба "Брюгге" назначен англичанин Скотт Паркер
Об этом сообщает официальный сайт "Брюгге" .
Скотт Паркер заменил в должности тренера бельгийского клуба Карла Хуфкенса. Под его руководством "Брюгге" вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов, однако в чемпионате Бельгии занимает лишь четвертое место и отстает от лидера - "Генко" - на 12 очков.
За "Брюгге" играют украинцы Роман Яремчук и Эдуард Соболь, под руководством бельгийца редко выходившие в стартовом составе команды.
42-летнего Скотта Паркера на старте нового сезона уволили из "Борнмута", который он вывел в премьер-лигу. Также англичанин тренировал "Борнмут".
- 28 декабря "Брюгге" объявил об увольнении главного тренера Карла Хуфкенса.
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