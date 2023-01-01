Об этом сообщает официальный сайт "Брюгге" .

Скотт Паркер заменил в должности тренера бельгийского клуба Карла Хуфкенса. Под его руководством "Брюгге" вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов, однако в чемпионате Бельгии занимает лишь четвертое место и отстает от лидера - "Генко" - на 12 очков.

За "Брюгге" играют украинцы Роман Яремчук и Эдуард Соболь, под руководством бельгийца редко выходившие в стартовом составе команды.

42-летнего Скотта Паркера на старте нового сезона уволили из "Борнмута", который он вывел в премьер-лигу. Также англичанин тренировал "Борнмут".

28 декабря "Брюгге" объявил об увольнении главного тренера Карла Хуфкенса.

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