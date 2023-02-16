Клуб украинского футболиста в Серии A уволил тренера

Об этом сообщает официальный сайт "Специи".

Готти уволили из-за неудовлетворительных результатов. "Специя" занимает в чемпионате Италии 17-е место и находится в 2 очках от "зоны вылета".

Ожидается, что новым главным тренером "Специи" станет Леонардо Семпличи, последним местом работы которого был "Кальяри".

27-летний Виктор Коваленко в нынешнем сезоне сыграл за "Специю" 11 матчей.