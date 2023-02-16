Клуб украинского футболиста в Серии A уволил тренера
Итальянская "Специя", за которую выступает украинец Виктор Коваленко, уволила Луку Готти с должности главного тренера
Об этом сообщает официальный сайт "Специи".
Готти уволили из-за неудовлетворительных результатов. "Специя" занимает в чемпионате Италии 17-е место и находится в 2 очках от "зоны вылета".
Ожидается, что новым главным тренером "Специи" станет Леонардо Семпличи, последним местом работы которого был "Кальяри".
27-летний Виктор Коваленко в нынешнем сезоне сыграл за "Специю" 11 матчей.
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