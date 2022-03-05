Клуб-победитель ЛЧ отказался расторгать контракт с Газпромом

Об этом сообщает DAILY MAIL.



Директор сербского клуба "Црвена Звезда" Звездан Терзич заявил, что расторгать контракт с Газпромом - это безумие.



"Мы не получали запрос от УЕФА убрать логотип "Газпром" с формы, и я надеюсь, что этого не произойдет. Это будет безумным требованием", - сказал Терзич.



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"Црвена Звезда" выигрывала ЛЧ в 1991 году.



УЕФА расторг спонсорский контракт с Газпромом, так же поступил и немецкий клуб "Шальке".

ФИФА и УЕФА отстранили российские команды от всех еврокубков, а сборную России - от любых международных соревнований.

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