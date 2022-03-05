Клуб-победитель ЛЧ отказался расторгать контракт с Газпромом
Сербская "Црвена Звезда" не будет расторгать контракт с российской компанией "Газпром"
Об этом сообщает DAILY MAIL.
Директор сербского клуба "Црвена Звезда" Звездан Терзич заявил, что расторгать контракт с Газпромом - это безумие.
"Мы не получали запрос от УЕФА убрать логотип "Газпром" с формы, и я надеюсь, что этого не произойдет. Это будет безумным требованием", - сказал Терзич.
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"Црвена Звезда" выигрывала ЛЧ в 1991 году.
УЕФА расторг спонсорский контракт с Газпромом, так же поступил и немецкий клуб "Шальке".
- ФИФА и УЕФА отстранили российские команды от всех еврокубков, а сборную России - от любых международных соревнований.
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