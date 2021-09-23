Клуб первой лиги в драматичном матче сенсационно выбил "Минай" из Кубка Украины

Об этом сообщает Еспресо.TV.



"Минай" вышел вперед уже на старте встречи. Эдвард Кобак реализовал свой момент на 7-й минуте. Вскоре закарпатцы удвоили преимущество, на этот раз отличился Олег Вишневский.



"Альянс" сумел ответить на пропущенные мячи от клуба УПЛ. Команда из Липовой Долины (Сумская область) сравняла счет благодаря голам Руслана Писного и Сергея Загинайлова.



Победный мяч случился на 83-й минуте. Победу для "Альянса" из первой лиги принес Александр Лебеденко.

1/8 финала Кубка Украины запланирована на 27 октября.



Кубок Украины



1/16 финала

23 сентября

"Альянс" - "Минай" 3:2



Голы: Поисный, 16, Загинайлов, 42, Лебеденко, 83 - Кобак, 7, Вишневский, 12

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb