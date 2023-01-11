Клуб ЛЧ отказался от трансфера Цыганкова из-за финансовых прихотей звезды "Динамо", - СМИ
Португальский "Порту" вряд ли согласится на финансовый запрос украинского футболиста Виктора Цыганкова
Об этом сообщает O JOGO .
По информации источника, Виктор Цыганков хочет зарабатывать 3 млн. евро в год. Такие запросы не подходят боссам "Порту", поэтому трансфер украинца в "Порту" – маловероятен.
Летом 25-летний полузащитник станет свободным агентом, поэтому, если Цыганков не покинет "Динамо" зимой, то клуб не заработает никаких средств на трансфере украинца.
В этом сезоне Виктор Цыганков провел 23 матча, в которых забил 9 голов и сделал 6 ассистов. Transfermarkt оценивает вингера в 22 млн евро, он является самым дорогим игроком "Динамо".
"Порту" после 15 туров идет 3-м в чемпионате Португалии. Команда сыграет с "Интером" в 1/8 финала Лиги чемпионов.
- 10 января стало известно, что Виктор Цыганков может продолжить карьеру в "Порту".
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