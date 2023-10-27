Клуб Бундеслиги расторг контракт с футболистом, поддержавшим Палестину, - СМИ
Немецкий "Майнц" расторг контракт с 28-летним вингером Анваром Эль-Гази
Об этом сообщает BBC.
По информации источника, вскоре "Майнц" официально объявит о приостановлении сотрудничества с Анваром Эль-Гази. Сегодня, 27 октября, нидерландец марокканского происхождения узнал о разрыве контракта.
Ранее Эль-Гази опубликовал пост в поддержку Палестины, использовав в нем антисемитскую фразу. Сначала "Майнц" попросил игрока публично извиниться, но тот отказал. Вместо этого вингер написал в соцсетях, что выступает за мир и гуманность по отношению ко всем жертвам.
О трансфере Эль-Гази на правах свободного агента "Майнц" объявил 22 сентября. Нидерландец провел за команду всего 3 матча, отличился одним ассистом.
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