Клуб Бундеслиги расторг контракт с футболистом, поддержавшим Палестину, - СМИ

Об этом сообщает BBC.

По информации источника, вскоре "Майнц" официально объявит о приостановлении сотрудничества с Анваром Эль-Гази. Сегодня, 27 октября, нидерландец марокканского происхождения узнал о разрыве контракта.

Ранее Эль-Гази опубликовал пост в поддержку Палестины, использовав в нем антисемитскую фразу. Сначала "Майнц" попросил игрока публично извиниться, но тот отказал. Вместо этого вингер написал в соцсетях, что выступает за мир и гуманность по отношению ко всем жертвам.

О трансфере Эль-Гази на правах свободного агента "Майнц" объявил 22 сентября. Нидерландец провел за команду всего 3 матча, отличился одним ассистом.