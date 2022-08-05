Об этом сообщает официальный сайт "Монцы".

Марлон подписал контракт с Монцой до 30 июня 2023 года. Финансовые условия перехода игрока "Шахтера" не сообщаются.

"Шахтер" приобрел Марлона летом прошлого года из "Сассуоло". На его счету 22 матча за донецкий клуб. Контракт действует до лета 2026 года.

В этом году "Монца", владельцем которой является Сильвио Берлускони, вышла в итальянскую Серию А.

В апреле 85-летний Сильвио Берлускони впервые с 24 февраля публично озвучил свою оценку действий российских войск в Украине и лично Владимира Путина, с которым он годами поддерживал тесные отношения и называл "младшим братом".

В начале июля сообщалось, что защитник донецкого "Шахтера" Марлон на правах аренды перешел в итальянскую "Монцу".

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