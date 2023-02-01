Клуб Бекхэма подписал футболиста сборной Украины

Об этом сообщает официальный сайт клуба МЦС.

Контракт Кривцова с "Шахтером" действовал до конца сезона, но "горняки" согласились отпустить защитника в США. Украинец подписал с "Интер Майями" соглашение до конца 2024 года.

Сергей Кривцов выступал за "Шахтер" с 2010 года. В нынешнем сезоне центрбек сыграл 11 матчей. Защитник восемь раз выигрывал УПЛ, семь раз брал Кубок Украины.



На счету Кривцова 31 матч за сборную Украины.

Владельцем "Интер Майами" является Дэвид Бекхэм. Клуб выступает в МЛС. В прошлом сезоне команда финишировала шестой в Восточной конференции элитного дивизиона США и дошла до 1/8 финала плей-офф.

Новый сезон МЛС стартует 25 февраля.

31 января центральный защитник киевского "Динамо" Илья Забарный перешел в английский "Борнмут".

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