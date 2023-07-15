Клуб Бекхэма объявил о трансфере Месси
Культовый аргентинский нападающий Лионель Месси официально стал игроком американского "Интер Майами"
Об этом сообщает официальный твиттер "Интер Майами".
Лионель Месси подписал контракт до декабря 2025 года. Аргентинец будет выступать за "Интер Майами" под 10-м номером.
Отметим, что президентом "Интер Майами" является Дэвид Бекхэм. За команду играет украинец Сергей Кривцов. Клуб также подписал экс-футболиста "Барселоны" Серхио Бускетса. Большая вероятность, что в Интер перейдут Серхио Рамос и Жорди Альба.
"Интер Майами" занимает последнее, 15-е место, в турнирной таблице Восточной Конференции МЛС. Команда имеет в запасе два матча.
Месси и ПСЖ
Лионель Месси уходит из ПСЖ на правах свободного агента, поскольку у него в июне завершается контракт с чемпионами Франции.
В прошлом сезоне 36-летний Лионель Месси сыграл за ПСЖ 41 матч, забил 21 гол и отдал 20 результативных передач.
Месси помог парижанам завоевать золотые медали Лиги 1 в этом и прошлом сезоне. Он играл за ПСЖ с 2021 года.
- 3 июня ПСЖ официально сообщил, что Лионель Месси уходит из команды.
- 7 июня стало известно, что легендарный аргентинский футболист Лионель Месси стал игроком "Интер Майами" .
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