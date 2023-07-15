Клуб Бекхэма объявил о трансфере Месси

Об этом сообщает официальный твиттер "Интер Майами".

Лионель Месси подписал контракт до декабря 2025 года. Аргентинец будет выступать за "Интер Майами" под 10-м номером.

Отметим, что президентом "Интер Майами" является Дэвид Бекхэм. За команду играет украинец Сергей Кривцов. Клуб также подписал экс-футболиста "Барселоны" Серхио Бускетса. Большая вероятность, что в Интер перейдут Серхио Рамос и Жорди Альба.

"Интер Майами" занимает последнее, 15-е место, в турнирной таблице Восточной Конференции МЛС. Команда имеет в запасе два матча.

Месси и ПСЖ

Лионель Месси уходит из ПСЖ на правах свободного агента, поскольку у него в июне завершается контракт с чемпионами Франции.

В прошлом сезоне 36-летний Лионель Месси сыграл за ПСЖ 41 матч, забил 21 гол и отдал 20 результативных передач.

Месси помог парижанам завоевать золотые медали Лиги 1 в этом и прошлом сезоне. Он играл за ПСЖ с 2021 года.