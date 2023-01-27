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Клуб АПЛ заинтересовался лидером "Днепра-1" Довбиком

27 января, 2023 пятница
03:42
Спорт

Лидер СК "Днепр-1" Артём Довбик может перейти в английский "Эвертон"

Об этом сообщает The Sun.

По информации источника, "Эвертон" надеется, что возможная продажа вингера Антони Гордона позволит получить средства на усиление склада.

Боссы "Эвертона" хотели бы усилить позицию центрального нападающего. Лидер СК "Днепр-1" Артем Довбык рассматривается клубом как один из главных претендентов на эту позицию.

За "Эвертон" выступает другой украинец – левый защитник Виталий Миколенко. В АПЛ также играют Александр Зинченко ("Арсенал") и Михаил Мудрик ("Челси").

Действующий контракт Довбика рассчитан до конца 2023 года. В случае трансфера 50% от общей суммы получит датский "Митьюлланн", за который ранее выступал украинец.

В нынешнем сезоне 25-летний Артем Довбик сыграл за "Днепр-1" 22 матча, забил 16 голов и отдал 4 результативных передачи.

Украинец стал лучшим бомбардиром группового этапа Лиги конференций и первой части УПЛ.

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Днепр
Артем Довбик
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