Клуб АПЛ предложил 20 млн евро за 21-летнего украинца из "Шахтера"
Украинский полузащитник Михаил Мудрик может перейти в английский "Брентфорд"
Об этом сообщает Fussball Transfers .
По информации источника, "Брентфорд" предлагает "Шахтеру" за Михаила Мудрика 20 млн евро. Пока неизвестно, примет ли донецкий клуб это предложение.
В этом сезоне "Брентфорд" занимает 13 место в АПЛ.
21-летний Михаил Мудрик выступает на позиции левого вингера. В нынешнем сезоне украинец провел 19 матчей, забил 2 гола и отдал 9 ассистам.
Transfermarkt оценивает его в 4 млн. евро.
До назначения Роберто Де Дзерби Мудрик сыграл за "Шахтер" всего 7 матчей и не отметился результативными действиями.
- В ноябре стало известно, что "Севилья" заинтересовалась подписанием Мудрика.
- 28 декабря английский "Брентфорд" предложил 15 млн евро за хавбека "Шахтера" Михаила Мудрика.
- После этого Мудрик поблагодарил "Брентфорд" за интерес , но дал понимать, что сейчас он сфокусирован на игре в Украине.
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