Клуб АПЛ предложил 20 млн евро за 21-летнего украинца из "Шахтера"

Об этом сообщает Fussball Transfers .



По информации источника, "Брентфорд" предлагает "Шахтеру" за Михаила Мудрика 20 млн евро. Пока неизвестно, примет ли донецкий клуб это предложение.

В этом сезоне "Брентфорд" занимает 13 место в АПЛ.

21-летний Михаил Мудрик выступает на позиции левого вингера. В нынешнем сезоне украинец провел 19 матчей, забил 2 гола и отдал 9 ассистам.



Transfermarkt оценивает его в 4 млн. евро.



До назначения Роберто Де Дзерби Мудрик сыграл за "Шахтер" всего 7 матчей и не отметился результативными действиями.

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